Przedziałki

Tej jesieni wszechobecne. Są naturalne oraz niezbyt równe. Możesz nosić przedziałek pośrodku głowy lub lekko z boku - ważne jest jedynie, by nie był zbyt głęboki i nie znajdował się za blisko skroni. Zadbaj za to, by włosy były przy nim lekko uniesione, tak, by stworzyć wrażenie większej objętości fryzury. Jak to zrobić? Pasma przy przedziałku wysusz na szczotce, wyciągając włosy w przeciwnym kierunku, niż będą opadać.