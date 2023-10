Walentynki tuż, tuż! W tak wyjątkowe święto każda kobieta chce wyglądać pięknie. Tyczy się to nie tylko stroju i fryzury, lecz także manicure. Spraw, by twoje paznokcie były idealne i zachwycały każdego, kto na nie spojrzy. Dzięki lakierom NeoNail wykonasz idealne zdobienia. Zobacz i zainspiruj się!

Propozycje walentynkowego manciure

Jeśli masz duszę romantyczki, uwielbiasz delikatne zdobienia i pastelowe odcienie, zdecyduj się na paznokcie w kolorze pudrowego różu. To niezwykle dziewczęcy i dyskretny kolor, który zawsze dobrze wygląda na paznokciach. Jest uniwersalny i nadaje się na wiele okazji. Tym razem przyozdób go drobnymi, różowymi serduszkami. Jeśli dodasz do tego niewielki pierścionek lub ozdobną bransoletkę, twoja dłoń będzie wyglądać niezwykle pięknie i gustownie. A przecież o to chodzi!

Mat. prasowe

W walentynki nie zapominamy także o klasyce - ognistej czerwieni. To kolor wyjątkowo kobiecy, namiętny i uwodzicielski. Pasuje na romantyczną kolację, spacer z ukochanym oraz... szaloną, singielską imprezę. Szczególnie jeśli przełamiesz go niebanalnym akcentem, na przykład zdobieniem w kolorze nude z czerwonym serduszkiem. Wniesie to powiew świeżości do stonowanej klasyki, a paznokcie będą wyglądać ciekawie i nonszalancko. To nasze ulubione połączenie na walentynki!

Mat. prasowe

Coś dla szalonych dusz, które lubią podkreślać swój indywidualizm? Iście karnawałowy manicure, w którym pierwsze skrzypce gra wyjątkowy kolor. My stawiamy na matowy kobalt, ale możesz wybrać inne, pasujące do ciebie odcienie. Pamiętaj, by dodać im nieco blasku! Złoty lub srebrny top coat na płytce palców serdecznych będzie tu pasował idealnie. Ten manicure doskonale dopełnią dodatki w postaci błyszczącej biżuterii. Musimy przyznać, że to strzał w 10!

Mat. prasowe

Już wiesz, na jaki manicure chcesz się zdecydować? Dzięki lakierom NeoNail wykonasz go bez większego trudu. Pamiętaj, że liczy się twój charakter i kreatywność oraz dobra zabawa. W końcu walentynki to dzień miłości! A my kochamy piękne paznokcie ;)

Mat. prasowe

Materiał powstał z udziałem marki NeoNail.