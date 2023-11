Sezon festiwalowy zbliża się wielkimi krokami! A jak wie każdy, kto kiedykolwiek wybrał się na Open'era czy imprezy Orange lub Off, makijaż w klimacie festiwalowym powinien być oryginalny i przyciągać wzrok. A najlepiej - powinien błyszczeć! Taki makijaż wpisuje się zresztą w najmocniejsze trendy 2018 r. Według tegorocznego Trendbooka Wizaż.pl (to publikacja największego serwisu beauty w Polsce), jednym z najmodniejszych trendów sezonu jest Galaxy Glam. Zgodnie z nim zapominamy o matowych pomadkach i paznokciach nude. Modna kobieta ma błyszczeć! A najlepszą okazją, by wypróbować taki make up jest właśnie festiwal, gdzie każdy stara się podkreślić swoją oryginalność.

Od lat za najmodniejszy i wprowadzający nowe trendy festiwal uchodzi amerykańska Coachella. Jakie looki zwróciły naszą uwagę podczas tegorocznej edycji? Mieniąca się holograficznym rozświetlaczem twarz, odbijające blask klejnoty przytwierdzone do twarzy i zdrowa, naturalna opalenizna. Takie makijaże lansowały m.in. Bella Thorne i Cardi B. W zeszłym roku na kryształy postawiła też Maffashion, bawiąc się na Coachelli.

Na szczęście look w trendzie możecie z łatwością samodzielnie wykonać. Polska marka AA właśnie wypuściła pełną brokatu, metalicznych finiszów i podkreślających naturalny blask produktów linię do makijażu Wings of Color. Od ultranabłyszczającej pomadki, aż po holograficzny brokat do powiek, twarzy i ciała – oto 5 produktów do makijażu AA, bez których nie wyobrażamy sobie tegorocznych festiwali. W linii znajdziemy też kryształy - proste w aplikacji i bardzo trwałe. Przetrwają festiwalowe szaleństwa do rana, ale też bez trudu można je potem usunąć. Polecamy te kryształy zamiast tych kupionych na zagranicznych serwisach - polska firma AA szczegółowo bada wszystkie swoje produkty pod kątem uczuleń. Możemy mieć więc pewność że szaloną festiwalową noc nie zakończymy z wysypką na czole - jak to bywa w przypadku produktów nie do końca wiadomego pochodzenia.

Rozświetlacz czy rozświetlający puder wykorzystamy spokojnie i po festiwalu - w tym sezonie unikamy konturowania i matowienia, przez które twarz zyskuje lat. Twarz ma połyskiwać - kobieta wygląda wtedy młodziej. To patent, z którego od lat korzystają Koreanki, które jako pierwsze podchwytują ( a nawet dyktują) wszelkie trendy beauty. Azjatki pokochały efekt „mokrej cery" - możecie go łatwo osiągnąć dzięki kosmetykom AA - nie tylko na festiwalu!

Imitujący opaleniznę rozświetlacz Face & Body Sun Tan Glow, 22 zł.

Brokatowy cień do powiek Color Shiny Glitter Eyes, 20 zł.

Rozświetlający puder Color Cold Gold.

Festiwalowy błyszczyk Lip Sparkling Kisses, 17 zł.

Kryształy do twarzy Face Diamond, 10 zł.