1 z 9

Latem przerzucacie się z intensywnego kremu ochronnego na lekkie formuły z filtrami? Na tej samej zasadzie warto zadbać o dobrane do pory roku produkty pielęgnacyjne do włosów. Pierwszy krok to... szampon nawilżający.

W zależności od kondycji i rodzaju włosów oraz tego, czy długo przebywacie na słońcu, możecie wybrać mniej lub bardziej intensywne formuły kosmetyków. Dobry szampon będzie skutecznie oczyszczał włosy, nie naruszając ich naturalnej warstwy ochronnej. Idealne produkty na lato dodatkowo ułatwią rozczesywanie oraz zapewnią optymalne nawilżenie i ochronę przed płowieniem koloru. Sprawdźcie nasze typy: od marek drogeryjnych, jak Nivea, po te profesjonalne. Dzięki tym produktom nawet po całym dniu na plaży wasze włosy pozostaną w nienagannej kondycji, jak u Belli Thorne. :)

Polecamy też: Czas nabrać kolorów! Sprawdźcie nasz przegląd niezawodnych kosmetyków samoopalających. SHOPPING