Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła! Drapieżna stylizacja w minigarsonce, ogromnych kolczykach, ciemnych okularach i fryzurze w stylu wet look to zaskakująca odmiana po jej ostatnich dość grzecznych i bardzo eleganckich wyjściach. Nam spodobał się też makijaż: opalony minimal nude z jasnymi ustami i delikatnie pomalowanymi rzęsami świetnie zagrał z "mokrymi" włosami i… każda kobieta powinna się go nauczyć. Bo sprawdza się i wieczorem, i za dnia!

