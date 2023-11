Oczyszczanie cery to niezbędny element w pielęgnacji, który pozwala usunąć z twarzy martwe komórki naskórka, zanieczyszczenia, brud, nadmiar potu i łoju. Skórę należy czyścić 2 razy dziennie, np. za pomocą pianek, żeli, pudrów, mleczek do demakijażu, płynów micelarnych, gąbek czyszczących.

Oczyszczanie twarzy to najważniejszy element pielęgnacji każdego rodzaju cery. Czysta i odświeżona skóra jest dotleniona, swobodnie oddycha i lepiej przyjmuje substancje aktywne zawarte w kosmetykach pielęgnacyjnych, zwłaszcza nocą, gdy przechodzi intensywny proces regeneracji.

Kosmetyki do mycia twarzy

Do najbardziej popularnych kosmetyków do mycia twarzy należą:

pianki do mycia twarzy – kosmetyki, które dzięki wytwarzaniu na skórze twarzy aktywnej piany, skutecznie pozbywają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, nie podrażniając tym samym delikatnej skóry twarzy,

– kosmetyki, które dzięki wytwarzaniu na skórze twarzy aktywnej piany, skutecznie pozbywają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, nie podrażniając tym samym delikatnej skóry twarzy, żele do mycia twarzy – hipoalergiczne o właściwościach antybakteryjnych są idealnym kosmetykiem do pielęgnacji cery problematycznej, np. z trądzikiem, wypryskami,

są idealnym kosmetykiem do pielęgnacji cery problematycznej, np. z trądzikiem, wypryskami, pudry myjące – tworzone na bazie delikatniej w działaniu białej glinki sprawdzają się do mycia cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień, a nawet naczynkowej.

olejki do mycia twarzy – świetne do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej, gdyż tłuszcz najlepiej rozpuszcza się w innych tłuszczach. Nadmiar łoju, sebum i zanieczyszczenia łączy się z konsystencją olejku, a potem z łatwością usuwana jest podczas zmywania.

Kosmetyki do demakijażu

Klasyczne kosmetyki myjące, jak: pianki, żele, olejki czy pudry, mogą nie poradzić sobie z pozostałością makijażu, zwłaszcza, gdy został on wykonany wodoodpornymi kosmetykami. Do oczyszczania skóry twarzy, zwłaszcza z okolic oczu, powiek, najlepiej sprawdzają się takie preparaty, jak:

mleczko do demakijażu – idealne do oczyszczania wrażliwych okolic oczu. Należy jednak pamiętać, że stosując mleczka oczyszczające , aby przywrócić odpowiednie pH skórze, na koniec czynności pielęgnacyjnych należy przetrzeć skórę tonikiem, dobranym odpowiednio do potrzeb skóry,

, aby przywrócić odpowiednie pH skórze, na koniec czynności pielęgnacyjnych należy przetrzeć skórę tonikiem, dobranym odpowiednio do potrzeb skóry, płyn micelarny – to innowacyjny kosmetyk, zawierający w sobie mikroskopijne cząsteczki, tzw. micele, które mają zdolność absorbowania różnego rodzaju zanieczyszczeń, brudu i kurzu, jaki gromadzi się w ciągu dnia na powierzchni skóry twarzy,

dwufazowy płyn do demakijażu – złożony z dwóch warstw, które przed użyciem należy dokładnie ze sobą zmieszać, jego działanie jest podobne jest do płynu micelarnego.

Akcesoria do mycia twarzy

Do najpopularniejszych akcesoriów do oczyszczania twarzy należą: ściereczki muślinowe, szczotki manualne oraz soniczne, silikonowe płatki do mycia oraz naturalne gąbki. Ostatnie z nich zasługują na szczególną uwagę, ponieważ do ich stosowania nie potrzeba używać dodatkowych środków myjących. Naturalne gąbki myjące dostępne są w różnych wersjach, z których można swobodnie dobrać do potrzeb skóry np.: z różową glinką (do cery zmęczonej, odwodnionej), zieloną herbatą (do cery zanieczyszczonej), z węglem bambusowym (do cery trądzikowej, tłustej), z czerwoną glinką (do cery dojrzałej, naczynkowej, suchej).