Masz trądzik i trochę się go wstydzisz? Zainwestuj w korektor! Oto najlepsze z nich: ukryją wszystkie niedoskonałości, sa trwałe i możesz je nosić nawet bez podkładu!

Najlepsze korektory 2019

Pisaliśmy już o kosmetykach, które w kilka tygodni zwalczą trądzik, a na dodatek kosztują grosze, ale ty nie możesz czekać tak długo? Oto korektory, które niezawodnie ukrywają nie tylko krostki i wypryski, ale i blizny potrądzikowe oraz przebarwienia albo rumień cery naczynkowej.

Jak używać korektora?

Najważniejsze jest, by był idealnie dobrany do koloru skóry! Nakładaj go tylko punktowo na zmianę. Delikatnie rozetrzyj, by nie miał wyraźnych konturów, i dopiero na niego nałóż podkład. Chociaż… wcale nie jest konieczny! Dobrze dopasowany do kolorytu cery korektor możesz nosić solo. Oto najlepsze korektory 2019 roku - niektóre są hypoalergiczne lub mineralne, dla najbardziej wrażliwych!