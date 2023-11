1 z 12

Nowy Jork, Paryż, Londyn oraz Mediolan od zarania dziejów konkurują ze sobą nawzajem o miano światowej stolicy mody nr 1. Ale – dzięki nowemu raportowi – wszystko wskazuje na to, że ten odwieczny konflikt między modnymi metropoliami właśnie został raz na zawsze rozstrzygnięty.

Agencja nieruchomości Cushman & Wakefield wypuściła właśnie raport porównujący ze sobą najdroższe ulice zakupowe świata pod kątem ceny rocznego czynszu za metr kwadratowy.

Które z europejskich miast zamyka pierwszą dziesiątkę? Która ze stolic jest najdroższa na świecie? Ile kosztują tam czynsze? No i oczywiście – na którym miejscu rankingu uplasowała się polska ulica (nie, nie jest to warszawska Mokotowska). Zajrzyjcie do naszej galerii żeby wszystkiego się dowiedzieć.