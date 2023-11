MET Gala jak co roku zgromadziła tłumy gwiazd. Tegoroczny temat, "Camp: Notes On Fashion" ("Camp: uwagi na temat mody"), inspirował do założenia kreacji dziwnych, kontrowersyjnych, a nawet ocierających się o kicz. Owocem są nie tylko stroje, ale i najdziwniejsze makijaże, jakie widzieliśmy naprawdę od bardzo, bardzo dawna!

MET Gala 2019: święto kiczu

MET Gala to największe modowe wydarzenie w Nowym Jorku. Organizowana od 1948 roku za każdym razem gromadzi tłumy gwiazd, które nie tylko chcą wesprzeć finansowo nowojorski Met's Costume Institute, ale przede wszystkim się na niej pokazać. Tam po prostu trzeba być! Impreza co roku ma temat, który inspiruje twórców gwiazdorskich kreacji i makijaży. Temat tegorocznej, "Camp: Notes On Fashion", zachęcał do szaleństw - camp to prąd w sztuce, przypisujący dziełom wartość dlatego, że są w złym guście lub z powodu ich ironicznej wymowy.

Jak temat MET Gali 2019 wpłynął na makijaże gwiazd? Mocno ;). Zobacz naszą galerię - wybraliśmy najbardziej kontrowersyjne i bardzo dziwaczne makijaże!