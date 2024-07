Najpopularniejsze metody przedłużania rzęs to: 1 do 1, 2 do 1 oraz 3 do 1. Zabieg polega na doklejaniu sztucznych rzęs do naturalnych. Powala to w efektowny sposób je zagęścić i nadać spojrzeniu głębi. W zależności od wybranej metody zagęszczania doczepia się 1, 2 lub 3 rzęsy sztuczne do jednej naturalnej.

Reklama

Nosząc sztuczne rzęsy, można pływać, nosić soczewki, a także wykonywać codzienny makijaż. Odradza się jednak stosowanie wodoodpornych tuszy – trudno je zmyć, a mocne tarcie oka może uszkodzić delikatną strukturę włosków.

Profesjonalne przedłużanie rzęs – jak długo się utrzymuje

Zabieg przedłużania rzęs w salonie kosmetycznym trwa około 2-3 godzin. Efekt utrzymuje się zwykle od 3 do 6 tygodni, jednak zaleca się regularne uzupełnianie rzęs co 3 tygodnie.

Doklejane rzęsy – rodzaje

Sztuczne rzęsy, które najczęściej wykorzystuje się do zabiegu przedłużania, wykonuje się z protein naturalnego jedwabiu, futra norek syberyjskich lub materiałów syntetycznych. Włoski przykleja się 1 mm nad powierzchnią skóry, co daje delikatny efekt zagęszczenia i jest idealnym uzupełnieniem makijażu, zarówno dziennego, jak i wieczorowego.

Rzęsy metoda 1 do 1

Przedłużanie metodą 1 do 1 polega na przyklejaniu do każdej naturalnej rzęsy jednej jedwabnej. Zabieg daje bardzo naturalny efekt, a włoski nie sklejają się. Przyklejanie rzęs w odległości 1 mm nad krawędzią skóry zmniejsza ryzyko alergii na klej do minimum.

Zobacz także

Przedłużanie rzęs 2:1 i metodą 3:1

Metoda przedłużania 2 do 1 i 3 do 1 wymaga użycia rzęs z futra norek, ponieważ są lżejsze od jedwabnych i nie obciążają naturalnych. Zabieg daje efekt podwójnego lub potrójnego pogrubienia. Metoda 2:1 lub 3:1 polecana jest zwłaszcza paniom o rzadkich rzęsach. Do zabiegu używa się specjalnego kleju, dzięki któremu rzęsy utrzymują się na oku przez kilka tygodni.

Reklama

Przedłużanie rzęs – cena

Cena zabiegu waha się od około 100 do 300 złotych i uzależniona jest od wyboru metody przedłużania. Im więcej rzęs doczepia się do jednej naturalnej, tym kuracja będzie droższa.