Météorites Compact od marki Guerlain w postaci nowego pudru kompaktowego to poręczna wersja legendarnych już pereł. Teraz może nam wszędzie towarzyszyć i jest świetnym sposobem na nieskazitelną skórę. Météorites Compact Powder delikatnie koryguje, matuje i rozświetla skórę.

Poznaj Météorites Compact w nowej odsłonie

Météorites Compact to delikatnie sprasowane perełki, które ukazały się w nowej wersji w postaci kompozycji czterech odcieni, które pasują do każdej karnacji. Matowe odcienie korygują, a odcień opalizujący nada twarzy świetlisty efekt. Formuła nowej generacji kosmetyku matuje i przede wszystkim zapobiega błyszczeniu się cery, zabezpieczając odpowiedni poziom nawilżenia. Ale to nie wszystko, bo Météorites Compact Powder działa też retuszująco, co pozwala zredukować widoczność porów i niedoskonałości. Dzięki temu skóra wygląda świeżo i promiennie.

Cztery odcienie Météorites Compact Powder, które warto znać:

Teinte 01 - CLAIR / LIGHT: rozświetla skórę jasną

Teinte 02 - MOYEN / MEDIUM: sublimuje skórę jasną lub oliwkową

Teinte 03 - DORE / GOLDEN: ożywia blask skóry oliwkowej lub ciemnej

Zestaw z serii Météorites

