2 z 5

Co znajdzie się w tej kreskówkowej kolekcji? Palety rozświetlaczy i pędzle w kształcie złotych misiów, cienie do powiek i kolorówki w kształcie miniaturowych reklamówek i – nasz ulubiony trend z lat 90. ever – błyszczyk na łańcuchu do noszenia jak naszyjnik. Yay!