Marka Monki z dumą ogłasza start inicjatywy Zielona Maszyna w listopadzie tego roku. To pierwsza maszyna, która jest w stanie całkowicie rozdzielać i poddawać recyklingowi mieszaninę bawełny i poliestru. Przeprowadziliśmy wywiad z Jenny Fagerlin, dyrektor ds. zrównoważonego zarządzania marki Monki, która opowiedziała nam więcej o tej wyjątkowej akcji:

„Szanuj swoją matkę (naturę)”, bądź eco-friendly… Uważacie, że ten trend jest wielosezonowy, czy po prostu przeminie? Jaka jest Wasza opinia?

Uważamy, że nie jest to trend, a zrównoważona przemiana w modzie. Dla nas nie ma opcji, aby się nie zmieniać. Naukowcy oraz instytuty badawcze stwierdzają, że każda firma musi pozostać w granicach planetarnych. Oznacza to, że wszyscy powinniśmy inwestować w technologie i innowacje, które pomagają branży w ograniczaniu zużycia materiałów pierwotnych. Ponieważ wiele firm podejmie starania, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego oraz ONZ, wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat wiele się wydarzy. Ostatnimi czasy cała branża inwestowała w zrównoważony rozwój, wkrótce pojawią się nowe technologie, innowacyjne materiały i kolejne sposoby recyklingu oraz upcyklingu.

MONKI i Green Machine - jaka jest główna idea? Jak to działa? Myślicie, że inne firmy pójdą za Waszym pomysłem?

Green Machine to system, który po raz pierwszy może w pełni rozdzielać i poddawać recyklingowi mieszaninę bawełny oraz poliestru na dużą skalę, a Monki jest pierwszą marką z możliwością wykorzystania tej technologii i zaoferowania jej swoim klientom.

Mieszanki tkanin to najpopularniejszy rodzaj tekstyliów w modzie i na świecie. Spójrzcie na metki w swojej garderobie, a zobaczcie, że większość ubrań to mix kilku, odmiennych włókien. One są znacznie trudniejsze do recyklingu, ponieważ trzeba oddzielić od siebie różne materiały zmieszane ze sobą z nicią i przędzą.

Jest to metoda hydrotermalna, która wykorzystuje ciepło, wodę, ciśnienie, ekologiczne środki chemiczne ulegające biodegradacji i oddziela włókna, aby można je było odzyskać. Eliminuje również kolor tkaniny, co oznacza, że można poddać recyklingowi wszystkie style.

To, co sprawia, że system jest wyjątkowy, to fakt, że poliester nie traci na jakości, zostają oddzielone włókna, które mogą zostać użyte do wytworzenia nowej odzieży, tak jak to było w przypadku pierwszego dropu.

To system zamknięty. Oznacza to, że woda, ciepło i ekologiczne środki chemiczne ulegające biodegradacji są wykorzystywane wielokrotnie. Został opracowany z zamiarem nie stwarzania kolejnego problemu związanego z zanieczyszczeniami wtórnymi, ale zapewnienia rozwiązania.

Tym dropem chcielibyśmy zwiększyć świadomość technologii oraz procesu - w jaki sposób można oddzielić bawełnę oraz poliester od odzieży, która składa się z tych dwóch komponentów. Pragniemy, aby był przejrzysty i wierzymy, że pokazując światu czym się zajmujemy, możliwości, zdobyte doświadczenia mogą zostać szybciej przyswojone przez całą branżę.