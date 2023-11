Monika Olejnik w bikini na wakacjach, zdjęcia z Instagrama

1 z 8

Tak! To Monika Olejnik. Dziennikarka, która od lat prowadzi polityczne wywiady w radiu i telewizji, słynie ze świetnej kondycji i wspaniałego wyglądu. Naprawdę trudno uwierzyć, że piękna gwiazda niedawno skończyła... 61 lat! Bo wysportowanego ciała z pewnością zazdrości jej wiele 20-latek.

Monika Olejnik przebywa aktualnie na wakacjach, co postanowiła pokazać obserwatorom swoich profili społecznościowych, zamieszczając kilka zdjęć. Oczywiście - jak to dziennikarka polityczna - odniosła się do bieżących wydarzeń w kraju - czyli konfliktowi na linii prezydent - ministerstwo sprawiedliwości. Zobaczcie jej wpis:

Ale to nie sytuacja polityczna najbardziej rozgrzewa jej fanów na Facebooku. Jak komentują zdjęcie? Zobaczcie na kolejnym slajdzie.

Zobacz też: Nie tylko państwo Macron! Poznaj związki, w których to kobiety są dużo starsze od swoich partnerów!