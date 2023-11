Mon Guerlain Eau De Perfum Intense to nowy zapach, który został stworzony z myślą o kobietach czujących się dobrze w swojej skórze, podążających swoją drogą, a także wyróżniających się cechami takimi jak: łagodność, niezłomność i czułość. Twórcy zapachu zapewniają, że Mon Guerlain Eau De Perfum Intense objawia się na każdej kobiecie zupełnie inaczej. Zapach jest niczym druga skóra, a można go opisać krótkimi słowami: dynamiczny, ale i spokojny oraz harmonijny. Czym się wyróżnia? Zobaczcie poniżej!

Mon Guerlain Eau De Perfum Intense to nowy zmysłowy zapach

Mon Guerlain Eau De Perfum Intense ma w sobie nuty lawendy, wanilii, drewna sandałowego. Na pierwszym planie czuć wanilię, którą uwielbia Dom Guerlain. Do tego można wyczuć lawendę, bergamotkę i mandarynkę. Twórcami zapachu są Thierry Wasser i Dephinr Jelk. Wszystkie składniki wykorzystane do stworzenia Mon Guerlain Eau De Perfum Intense tworzą zapach silny, wolny i zmysłowy. Ma on być wcieleniem współczesnej kobiecości.

Właśnie dlatego twarzą perfum została Angelina Jolie, która jest kobietą silną i niezależną. Zawsze robi to, co podpowiada jej serce. Angelina Jolie już od dawna jest związana z marką. Co ciekawe, pierwsze wspomnienia z Guerlain ma jeszcze z dzieciństwa - jej matka używała pudru tej marki.

Zapach Mon Guerlain Eau De Perfum Intense dostępny jest od sierpnia 2019.

Pojemność 30 ml – 349 zł

Pojemność 50 ml – 494 zł

Pojemność 100 ml – 680 zł

Angelina Jolie została twarzą Mon Guerlain Eau De Perfum Intense

