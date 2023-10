Czy marzy Ci się kupno bluzy Kenzo z nowej kolekcji z charakterystycznym haftowanym tygrysem, ale chcesz się upewnić co do rozmiaru czy koloru? Już od teraz, dzięki innowacyjnej usłudze Wirtualnego Doradcy, Klienci mają możliwość skonsultowania swojego wyboru z Salonami Moliera 2 w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach, gdzie wyspecjalizowani konsultanci pomogą im w podjęciu satysfakcjonującej decyzji bez wychodzenia z domu.

Reklama

Pierwszy w Polsce Wirtualny Doradca Moliera 2

Moliera2.com cały czas wdraża nowe pomysły oraz innowacyjne technologie, których celem jest przystosowanie oferty do oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów. Z myślą o ich komforcie wdrożona została usługa Wirtualnego Doradcy. Od teraz wystarczy wybrać odpowiedni numer podany na stronie internetowej Moliera2.com lub na karcie produktu, aby skontaktować się z dedykowanymi konsultantami w jednym z salonów w Warszawie, Poznaniu czy Katowicach poprzez aplikację WhatsApp lub FaceTime, a następnie doradca będzie do dyspozycji. Jest to świetne rozwiązanie dla osób chcących się upewnić co do rozmiaru czy koloru. Na podstawie zadanych pytań i udzielonych informacji, personel pokaże produkty dostosowane do potrzeb Klientów. Od teraz każdy ma możliwość podjęcia satysfakcjonującej decyzji bez wychodzenia z domu. Co najważniejsze, każde połączenie może zakończyć się złożeniem zamówienia.

Światowi i polscy projektanci na wyciągnięcie ręki

Sklep internetowy Moliera2.com oraz Salony Moliera 2, z którymi teraz można skontaktować się bez wychodzenia z domu za pomocą Wirtualnego Doradcy, to wyjątkowe miejsca, gdzie dostępne są ekskluzywne kolekcje zarówno światowych, jak i polskich projektantów. Przykładowo butik Moliera 2 | Warszawa, w którym znajduje się #KrólestwoSzpilek, oferuje buty słynnego Domu Mody Christian Louboutin – zjawiskowe modele z czerwoną podeszwą to jedne z najbardziej pożądanych akcesoriów wśród kobiet na całym świecie. W Salonie Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży mieszczącym się w warszawskiej kamienicy klienci mają dostęp nie tylko do damskich, jak i męskich linii, ale również dziecięcych. To tutaj znajdziemy legendarne marki takie jak Burberry Children, Kenzo Kids, Moncler Kids oraz Dsquared Kids. Moliera 2 | Katowice Altus jest jedynym miejscem,

Reklama

którego asortyment obejmuje stylową kolekcję ubrań Versace Jeans Couture stworzoną przez duet projektantów Donatellę oraz Gianni’ego. W Salonie Moliera 2 | Bazar Poznańskiego klientki doceniają nowości od Balmain, Valentino czy polskiej marki La Mania. Dzięki usłudze Wirtualnego Doradcy teraz każdy ma wszystkie te luksusowe ubrania i akcesoria na wyciągnięcie ręki.

Zobacz także