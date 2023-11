Krem pod oczy Moisture Surge Eye 96h Clinique to supernowość na lato - superlekki, wodny żel, który mimo delikatnej formuły nawilża przesuszoną skórę nawet przez cztery doby! Jak to możliwe? Wyjaśniamy.

Reklama

Moisture Surge Eye 96h: technologia i formuła

Sekretem długotrwałego nawilżenia Moisture Surge Eye 96h jest technologia Auto-Replenishing Lipid-Sphere. Stanowi ona wizytówkę całej linii Moisture Surge. Wspomagają je sfery lipidowe, które nasycają skórę wilgocią, utrzymującą się przez 96 godzin.

Moisture Surge Eye 96h: skład

W formule kosmetyku znajdują się także inne składniki nawilżające, np. kwas hialuronowy i gliceryna pochodzenia roślinnego, kojąca aktywowana woda aloesowa, kofeina, która przyspiesza krążenie i zmniejsza opuchliznę, a także wyciąg z hydrolizowanego ryżu, który pomaga zatrzymywać wodę w komórkach skóry i chronić ją przed odparowywaniem. Poza tym wyciągi z alg, zielonej herbaty i ogórka, masło aloesowe… I kosmetyk wciąż, jak wszystkie produkty Clinique, jest w 100% bezzapachowy i odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry oraz dla posiadaczek szkieł kontaktowych! Przetestowano go też dermatologicznie, alergologicznie i okulistycznie.

Tak jak wszystkie kosmetyki z linii żel Moisture Surge Eye 96h jest wielofunkcyjny: możesz używać go jako krem pod oczy, baza pod makijaż, 3-minutową maseczkę… A my wklepujemy go nawet na makijaż!

Moisture Surge Eye 96h Clinique kosztuje 135 zł (15 ml).