Co za wpadka! Agnieszka Michalska nie popisała się na premierze filmu "Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy". Sukienka w nietwarzowym kolorze, niemodny fason, który popsuł sylwetkę, bombka, do tego kryjące rajstopy - absolutnie nie na ściankę! Ponadto - buty z odkrytymi palcami i rajstopy, to... jak skarpety do sandałów! Tam nic do siebie nie pasowało!

Reklama

Uwielbiamy Agnieszkę i jej rolę w "Lokatorach", ale tej stylizacji zrozumieć nie możemy!

Zobacz: Stylowe wpadki na rozdaniu Złotych Globów! Kto wyglądał najgorzej? Oceń sam! SONDA

Zobacz także

Agnieszka Michalska - wpadka

Agnieszka Michalska na premierze filmu