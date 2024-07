Modne walizki na kółkach mogą być idealnym dopełnieniem stylizacji podczas wakacyjnych wycieczek. Bagaż podręczny nie musi kojarzyć się z nudą i ciemną tonacją kolorystyczną. Obecnie sklepowe półki uginają się od ciężaru różnokolorowych walizek na kółkach. Można znaleźć na nich bagaż w wyszukane wzory, z kwiatowym motywem przewodnim, a nawet w barwy patriotyczne.

Przy wyborze walizki na kółkach należy zwracać uwagę przede wszystkim na jej funkcjonalność. Warto przy tym uwzględnić jej pojemność oraz materiał, z jakiego została ona wykonana. Obecnie jednymi z najpopularniejszych bagaży są walizki kabinowe, które mają wymiary umożliwiające ich bezpłatny przewóz w samolocie.

Typy walizek podróżnych

Przy wyborze walizki na kółkach w pierwszej kolejności należy uwzględnić indywidualne potrzeby jej przyszłych użytkowników. Przed zakupem bagażu warto wziąć pod uwagę środek transportu, długość pobytu oraz ilość rzeczy, którą chcemy włożyć do walizki. Nie bez znaczenia pozostaje również budżet, którym dysponujemy. Obecnie jednym z najmodniejszych typów bagażu podróżnego są walizki twarde, wykonane z materiałów syntetycznych. Są one praktyczne, odporne na działanie czynników zewnętrznych, a przy tym efektownie się prezentują. Oprócz walizek twardych wyróżnia się także walizki miękkie (wykonane z tekstyliów) oraz walizki półtwarde (wykonane z tworzywa EVA).

W sklepach z różnymi akcesoriami można znaleźć walizki podróżne z dwoma lub czterema kółkami. Stabilniejsze i łatwiejsze w przewożeniu są bagaże z czterema kółkami. Cechuje je także większy zakres ruchu. Co istotne, przy wyborze walizki na kółkach warto zwracać uwagę, aby były one wykonane z kauczuku i umieszczone na łożyskach

Kolor i wzór walizki podróżnej

Do zakupu walizki podróżnej kobiety bardzo często podchodzą tak, jak do wyboru torebki czy innego dodatku, który dopełnia ich stylizację. Zwracają uwagę przede wszystkim na kolor, wzór oraz teksturę walizki. Do najmodniejszych bagaży podróżnych można zaliczyć walizki w: kropki, kwiaty, etniczne wzory, patriotyczne motywy (np. z orzełkiem lub w barwy narodowe), neonowe kolory czy bajkowe akcenty (np. z minionkami). Przy wyborze walizki warto uwzględnić również typ podróży. Jeśli ma ona charakter biznesowy lepiej postawić na klasyczną czerń lub biel. Natomiast na wakacje w gronie rodzinnym można bardziej zaszaleć i wybrać walizkę, np. w neonowych barwach.