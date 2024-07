1 z 10

„Jeśli strój kąpielowy, to tylko bikini!’’ Brzmi znajomo? Nie bez przyczyny - zdecydowana większość kobiet - w tym Ania Lewandowska - na plaży uznaje wyłącznie kostiumy dwuczęściowe! Wygodne, praktyczne (opalasz się równomiernie), a przy tym niezwykle seksowne... Bikini mają same zalety? Tak, bo w bogatej ofercie różnych marek znajdziesz odpowiedni strój do każdej sylwetki! (zobacz: Jak dobrać kostium kąpielowy do figury?). Zobacz, gdzie szukać dwuczęściowych strojów kąpielowych, w których nie pozostaniesz na plaży niezauważona! ;)

Na zdjęciu: strój kąpielowy Perilla/showroom.pl, 149 zł/góra, 99 zł/dół

Zobacz: Joanna Krupa wie, że jednoczęściowy strój kąpielowy jest sexy! Zobacz, gdzie taki kupić! SHOPPING