3 z 4

Dolce & Gabbana

Mocno skręcone i lekko spuszone loki oraz niemal kulista forma fryzury nawiązują wyraźnie do lat 80. Takie uczesanie najłatwiej przygotujesz, podsuszając włosy suszarką i pozwalając im wyschnąć do końca na powietrzu. Suszenie do końca mogłoby zniszczyć strukturę loków!