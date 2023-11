Kucyk to najbardziej powszednia fryzura, jaką można sobie wyobrazić - i jedna z najczęściej noszonych! Na szczęście projektanci starają się, by nie była nudna i wciąż wymyślają, jak ją wzbogacić i ozdobić. Wiemy, jak go nosić tej wiosny!

Kucyk z bąbelkami

W tym roku ozdabiamy kucyk nie u nasady, a na jego długości. Oplatamy go kolorowymi chustkami, rzemykami, neonowymi gumkami… i to w kilku miejscach! Efektem jest ultramodny kucyk z bąbelkami. Jak go nosić, zobaczysz w naszej galerii.