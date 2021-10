Modne fryzury jesień-zima 2021/2022. "Glossy burgundy" to najmodniejsza koloryzacja sezonu

Oto najpiękniejsze i zarazem najoryginalniejsze botki jesieni 2021. Mowa o modelu botków z saszetkami od Prady - Monolith. Ciężkie motocyklowe buty na traktorowej podeszwie z uroczą sakiewką idealnie wpisują się w jesienno-zimowe trendy i będziecie je widzieć coraz częściej na ulicach w następnych miesiącach. Bike boots od Prady są cudowne, ponieważ pasują dosłownie do wszystkiego. Możesz je założyć do twoich ulubionych klasycznych jeansów, kwiecistych jesiennych sukienek midi lub maxi oraz do klasycznego jesiennego płaszcza . Botki od Prady mają jednak jedną podstawową wadę - to oczywiście cena. Obecnie kosztują ponad 5300 złotych. Zobacz także: Oto najmodniejsze jeansy na sezon jesień-zima 2020/21 Botki na platformie z saszetkami - ma je Anna Lewandowska Botki Monolith od Prady stają się w ostatnich tygodniach jednym z największych hitów Instagrama. Coraz więcej influencerek na całym świecie decyduje się na zakup właśnie tego modelu. Ciężkie botki, które widzicie poniżej, to model dostępny m.in. w DeeZee. Ma grubą, traktorową podeszwę i sakiewkę, tak jak model Monolith Prady. Różni je kilka detali, jednak stylistyka jest ta sama. Model Born2Be jest o wiele tańszy - możesz je teraz kupić od 139,99 zł. Buty są dostępne online. Botki na traktorze, najlepiej te przypominające nieco glany, będą zdecydowanym hitem następnych miesięcy. Pozornie, modele w tym stylu mogą wydawać się nieco ciężkie, ale uwierzcie nam, w połączeniu z jasnymi klasycznymi jeansami czy sukienką midi na jesienią, zyskają zupełnie inne oblicze! Skusisz się na ten model tej jesieni? Bo my zdecydowanie tak! Botki Monolith z sakiewką kosztują 5300 złotych i są boskie! Cena jednak zwala z nóg, dlatego warto zerknąć na tańsze modele, utrzymane w tej stylistyce. ...