Moda wiosna 2021. Oto 3 pary botków z Reserved z wyprzedaży. Te w stylu Kasi Cichopek kupisz za 99 zł

Idealne buty na wiosnę 2021? Na pewno znajdziesz je w Reserved! W ofercie tej sieciówki udało się nam znaleźć kilka hitowych modeli, które kupisz za mniej niż 300 złotych. Postaw na klasyczne zamszowe kowbojki, trochę bardziej odjechane w kolorze białym lub na najmodniejsze beżowe botki na traktorowej podeszwie. Ceny zaczynają się już od 99 złotych - to właśnie na bardzo podobny model w tej cenie zdecydowała się Kasia Cichopek, prowadząca "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie poniżej!

1. Zamszowe botki kowbojki z Reserved, 99 zł zamiast 249 zł

Te botki to prawdziwy must have, nie tylko zbliżającej się wiosny 2021. Hitowe czarne kowbojki z ozdobnymi małymi dżetami to najbardziej uniwersalny model butów, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. Teraz kosztują zaledwie 99 zł (zamiast 249 zł), możecie upolować je w Reserved. Dostępne są niemal w całej rozmiarówce.

Uwaga! Ten sam model jest dostępny również w kolorze jasnego karmelu.

To właśnie na bardzo podobny model skusiła się Kasia Cichopek.

2. Białe kowbojki z przeszyciami, Reserved, 199 zł

Białe kowbojki znalazły się w naszym zestawieniu nie bez powodu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że białe botki lub kozaki kojarzyły się jeszcze do niedawna z kiczem, jednak te czasy to już przeszłość. Gwiazdy od dwóch ostatnich sezonów przekonują, że białe botki, trapery czy kozaki mogą być naprawdę hot!

PS. Jeśli jednak biały kolor nadal cię odstrasza, spieszymy z informacją, że ten model dostępny jest też w czarnym kolorze.

3. Skórzane botki z traktorową podeszwą, Reserved, 299 zł

Traktorowa podeszwa zbliżającej się wiosny będzie nadal modna. Jesienią i zimą wszędzie widzieliśmy ciężkie botki w czarnym kolorze, wiosną polecamy wam postawić na te w kolorach beżu. Wyglądają na lżejsze i będą pasować m.in. do kwiecistych sukienek midi lub do mom jeans. Te, które widzicie poniżej, możecie upolować w Reserved za 299 zł.

Na który z powyższych modeli się skusisz?