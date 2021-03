Pierwsze promienie słońca za nami, a w szafie Anny Lewandowskiej już zagościła wiosna. Znana trenerka, która słynie z zamiłowania do mody, pochwaliła się swoją stylizacją, którą musimy ocenić 10/10. Gwiazda nie tylko postawiła na super modne buty, ale również płaszcz, który jest największym hitem na nadchodzący sezon, i to jeszcze w kolorze, który wiosną i latem zdecydowanie przewodzi w trendach - zieleni! Tym lookiem naprawdę warto się zainspirować, szczególnie, że wiemy gdzie znaleźć niemal identyczny płaszcz, i to za jedyne 139 złotych!

Trendy wiosna 2021: Modny płaszcz Anny Lewandowskiej

Astrologiczna wiosna zbliża się wielkimi krokami, a my mamy najlepszy czas na to, by nieco uporządkować i odświeżyć naszą garderobę. Co powinno się w niej znaleźć? Anna Lewandowska doskonale zna odpowiedź na to pytanie - oversize'owy, maxi płaszcz to coś, co nigdy nie wychodzi z mody. Jeżeli jednak chcemy postawić na trendy, warto zwrócić uwagę na kolory, które były lansowane na wybiegach największych światowych projektantów. Nadchodzący wiosenno-letni sezon będzie należał do zieleni . Co więcej, płaszcz w tym kolorze idealnie podkreśli urodę każdej z nas - bez względu na kolor włosów, czy karnację.

Swoją modową perełkę Anna Lewandowska upatrzyła w luksusowej marce AMI Paris, jednak tam ceny płaszczy zaczynają się od 4 tysięcy w górę. Żeby wyglądać stylowo, wcale nie musimy wydawać fortuny. Niemal identyczny płaszcz, również maxi i również z szerokimi klapami, znalazłyśmy w Zarze i to za jedyne 139 zł. Dodatkowo propozycja od znanej sieciówki została wykonana z włókna pozyskiwanego z recyklowanego plastiku PET. Pamiętajmy, że nie tylko zieleń, ale przede wszystkim bycie eko, jest najbardziej trendy!

Oversize'owy płaszcz idealnie nada się do każdej stylizacji. Możemy narzucić go na boho sukienkę, jeansy, czy nawet coś bardziej eleganckiego. Jeżeli dobierzemy do niego masywne botki na traperowej podeszwie w stylu Anny Lewandowskiej, uzyskamy rockowy look. Jeżeli jednak jesteśmy bardziej stonowane, stworzy on idealny duet zarówno z modnymi sneakersami, jak i eleganckimi butami.

