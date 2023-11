1 z 6

Obsesja całego świata serialem Stranger Things przybrała niespotykane proporcje. Wraz z samym serialem pod lupą znaleźli się też dzięki niej niektórzy z młodych, utalentowanych aktorów zaangażowanych w dreszczowiec Netflixa w stylu lat 80.

Najwięcej uwagi skupia na sobie bez wątpienia Millie Bobby Brown, 12-latka, która wciela się w rolę nietypowej bohaterki obdarzonej najbardziej odjazdowymi supermocami w historii telewizji, Eleven (w skrócie El). O aktorskim talencie Millie zdołaliśmy się już przekonać oglądając hitową serię. Jednak dotychczas mało kto zwrócił uwagę na odjechane wyczucie stylu młodej aktorki.

Stylizacje 12-latki są wyluzowane, dziwne, chłopięce i bezsprzecznie beztroskie w sposób, na jaki mogłaby wpaść tylko 12-letnia dziewczynka. Brown łączy ze sobą różne printy i kolory, a poza eleganckimi obcasami równie często fotografowano ją w sneakersach, glanach, kozakach czy oksfordkach. Choć wygląda uroczo, to jej krótka, przystrzyżona fryzura nadaje jej look chłopięcego charakteru. Trudno jej nie porównywać do koleżanki z planu, Winony Ryder i jej wyglądu z lat 90.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby przyjrzeć się lepiej jej odjechanym stylizacjom.

