Agnieszka Dygant znów w centrum zainteresowania. Głównie za sprawą najnowszej, czwartej już części filmu "Listy do M.", w którym gra jedną z głównych ról. Ale nie tylko o filmie mówią jej fani. Gwiazda pojawiła się wczoraj w studiu "Dzień Dobry TVN", a uwagę widzów programu wzbudził wygląd aktorki. Dygant tłumaczyła, że to efekt noszenia aparatu ortodontycznego, jednak nie wszyscy chyba chcą w to wierzyć...

Pamiętacie jak wyglądała na początku kariery? Bardzo się zmieniła od czasów kultowej "Niani", kiedy to Polacy pokochali jej uśmiech? Zobaczcie na naszym wideo, jak wyglądała metamorfoza aktorki.

Agnieszka Dygant w "Niani":

Dziś wygląda tak: