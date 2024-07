1 z 7

Melania Trump w stylu militarnym

Melania Trump zaskoczyła stylizacją. Pierwsza Dama USA do tej pory stawiała na stonowane, wręcz minimalistyczne kreacje. Jednak tym razem wybrała nutkę nonszalancji i najnowszych trendów! Melania Trump pojawiła się na spotkaniu z prezydentem Argentyny, Mauricio Macri w nietypowej dla siebie stylizacji. Żona Donalda Trumpa miała na sobie komplet, inspirowany stylem militarnym, obecnie bardzo na czasie. Marynarka i spódnica pochodzą z najnowszej kolekcji nowojorskiej marki Altuzarra. Look uzupełniły szpilki w wężowy print. Marka? Oczywiście ukochany przez Amerykanki i nie tylko, Manolo Blahnik.

Zobacz też: Melania Trump męczy się na oficjalnych spotkaniach? Jej miny mówią wiele... ZDJĘCIA

Gdy Melania Trump usiadła, zapinana na guziki spódnica pokazała zgrabne nogi. ;) Czy to look godny Pierwszej Damy? My jesteśmy na tak! Zobaczcie fotogalerię!

Polecamy: Wojskowy szyk – damskie ubrania w stylu militarnym