...nowej kolekcji Moschino! Moschino Kisses Gufram to pierwsza kolekcja mebli stworzonych przez Jeremy'ego Scotta. Zapięte na suwak usta to kanapa, szpilki w rozmiarze XXL służą jako fotel i półka na książki, a złożona skórzana kurtka - i jednocześnie torebka z nowej kolekcji Moschino - to... sekretarzyk! Wszystkie projekty Jeremy'ego Scotta - stworzone przy współpracy z wnętrzarską marką Gufram - zostaną zaprezentowane na początku kwietnia, podczas mediolańskich targów Salone del Mobile. Podobają ci się meble ekstrawaganckiego projektanta? Stylowe czy... kiczowate? Zobacz oryginalne z logo Moschino i... oceń!

