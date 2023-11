Reklama

Znasz markę Kilian? Jeśli tak, pewnie kojarzy ci się z bardzo luksusowymi, ponadczasowymi zapachami we flakonach, które przypominają kosztowną biżuterię albo rzeźbę. Tak właśnie wygląda kolekcja Kilian Perfume As An Art, przeznaczona dla koneserów zapachów. Jednak teraz marka wprowadza do perfumerii przełomową nowość! W Douglasie już w ten weekend będzie miała swoją premierę nowa kolekcja wód perfumowanych Kilian My Kind of Love - stworzona z myślą o... tu nie ma zaskoczenia, bo oczywiście chodzi o millenialsów. Co to oznacza?

Zapachy są bardziej dostępne cenowo, ale to nie znaczy, że kompozycje zapachowe odbiegają jakością od tego, do czego przyzwyczaił swoich miłośników Kilian Hennessy, twórca marki. Flakon przypomina nowoczesną, małą rzeźbę, a jego forma pozbawiona jest ozdobników. Prosta, ale jednocześnie bardzo intrygująca.

„Poczułem, że nadszedł czas, aby stworzyć kolekcję, która będzie radosna i jednocześnie przystępna — przystępna zarówno pod względem cenowym jak i struktury olfaktorycznej zapachów — ale także charakteryzująca się złożonością, z której słyną perfumy marki KILIAN” - mówi Kilian Hennessy.

materiały prasowe

Muzami kampanii zapachów My Kind of Love została para, która utożsamia pokolenie mllenialsów Neels i Cindy - ona jest hiszpańską modelką i influencerką, a on pochodzącym z USA modelem i DJ’em. Ich sposób bycia i filozofię życiową można określić jako radosne uwodzenie, namiętność, dobrą zabawę bez zwracania uwagi na to, co myślą inni. A to doskonale pasuje do nowej kolekcji zapachów Kilian.

Jakie zapachy tworzą kolekcję?

Założyciel marki Kilian oraz jej dyrektor kreatywny Kilian Hennessy wyjaśnia:

„Chciałem, aby ta kolekcja otrzymała wielowymiarowe nuty i akordy, z których słynę, ale tym razem, aby zostały one zbudowane wokół kluczowego składnika, który jest niezwykły, zaskakujący i natychmiast rozpoznawalny.”

materiały prasowe

Co wyróżnia zapachy Kilian My Kind of Love i dla kogo powstał każdy z nich?

PRINCESS - I DON’T NEED A PRINCE BY MY SIDE TO BE A PRINCESS

Nie potrzebujesz księcia, by czuć się jak księżniczka? To znalazłaś swój zapach! Jak podkreślają jego twórcy, powstał po to, by jeszcze bardziej wzmacniać siłę kobiet – girl power. Połączenie głównych akordów łamie zasady, bo Kilian Hennessy wraz z kreatorką perfum Honorine Blanc wymieszali zieloną herbatę z cukrową pianką marshmallow. Efekt? Zadziorna korzenna kompozycja, bardzo kobieca, a zarazem... dziewczyńska.

KISSING - KISSING BURNS 6.4 CALORIES A MINUTE. WANNA WORKOUT?

Jak smakuje gorący pocałunek? Wspaniale! By oddać w kompozycji zapachowej tę namiętną sytuację, twórcy zapachu połączyli akord gorącego mleka, słodką woń cukierków oraz nuty konwalii. Choć brzmi to zaskakująco, jest to zapach unisex. Oto, co powiedział, opisując go sam Kilian Hennessy:

To bardzo niezwykły kontrast pomiędzy gorącym mlekiem i cukierkiem z pojawiającą się pomiędzy nimi bryzą świeżego powietrza w postaci konwalii. Tak jak jest to w przypadku fantastycznego pocałunku, także tutaj wraz ewolucją perfum emocje stają się coraz bardziej intensywne.

BOYS - BAD BOYS ARE NO GOOD BUT GOOD BOYS ARE NO FUN

Zapach, który ma definiować niegrzecznych chłopców – rześki i seksowny jednocześnie. Dlatego w jego bazie został wykorzystany akord coli, który w połączeniu z gałką muszkatołową, wanilią i limonką oraz nutami drzewnymi tworzy lekką, ale bardzo zmysłową kompozycję.

ADULTS - LET’S SETTLE THIS ARGUMENT LIKE ADULTS, IN THE BEDROOM, NAKED

Bardzo zmysłowy i złożony, niezwykle oryginalny – tak tę kompozycję opisał Kilian Hennessy. Jej główne akordy to delikatne mleko figowe w nucie głowy, a drzewo cedrowe i wanilia w bazie zapachu.

materiały prasowe

Wszystkie cztery zapachy intrygują, w każdym z nich jest jakiś niezwykły składnik, np. akord coli czy gorące mleko, albo niespotykane dotąd zestawienie nut zapachowych – tak jak we wszystkich wcześniejszych kompozycjach marki Kilian. A jej twórca dodaje:

Jakość składników jest zdecydowanie tego samego kalibru. Różnica dotyczy struktury. Każdy zapach w ramach kolekcji MY KIND OF LOVE posiada swój olfaktoryczny „haczyk”, który może sprawiać, że wydają się one proste, ale charakterystyczna dla marki KILIAN złożoność oraz głębia pojawia się w nich wraz z rozwojem kompozycji zapachowej.

Zaintrygowani? My bardzo! Mieliśmy okazję testować te zapachy i to, jak bardzo zmieniają i rozwijają się na skórze, jest naprawdę niesamowite. Nie pozostaje wam nic innego, jak odpowiedzieć sobie na pytanie twórcy zapachów My Kind of Love Kiliana Hennessy'ego – jaki jest wasz rodzaj miłości? My już wiemy, ale nie powiemy ;)

materiały prasowe

Wody perfumowane Kilian z kolekcji My Kind of Love są dostępne na stronie douglas.pl od 15 września oraz w wybranych perfumeriach Douglas od 1 października. Mamy trzy pojemności do wyboru:

30 ml - 275 zŁ

50ml - 389 zŁ

100 - 510 zŁ