Kurtka, którą zaprezentowała na Instagramie Marina, to model firmy Nike. To bardzo funkcjonalne ubranie, które sprawdzi się nie tylko na obozie sportowym, ale również na co dzień, gdy pogoda nie rozpieszcza. Komin ze ściągaczem ochroni cię przed chłodem. Z kolei duża kieszeń na przodzie sprawi, że będziesz mogła schować tam na przykład dokumenty czy też telefon. Wyjściowa cena złoto-srebrnej kurtki Nike to 456 zł. Jednak teraz na wyprzedażach możesz ją upolować nawet o połowę taniej! Skusisz się?