Ale to buty Mariny ukradły show. Miała ona na sobie zgrabne sandałki na obcasie z odkrytymi palcami i przezroczystym, plastikowym paskiem. Czy to Yeezy? Otóż nie – jest to polska marka Deezee, a ich cena to… 49 zł! My też przecieramy oczy ze zdumienia.