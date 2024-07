1 z 5

Marc Jacobs Kiss to nowa, limitowana edycja zapachów z linii Marc Jacobs Daisy: Daisy Dream, Daisy Eau So Fresh - uwielbianych przez tysiące kobiet na całym świecie! Wyjątkowe flakony, których nie sposób pomylić z żadnym innym zapachem, na wiosnę nabrały... rumieńców :) Odważne, radosne kompozycje inspirowane są żywą kolorystyką kolekcji Resort Marca Jacobsa - pokrywający niemal każdy element buteleczek róż zachęcać ma do... pocałunków!

Zobacz: Zapach inspirowany Angeliną Jolie i jej... tatuażami - już w perfumeriach!