Neony, glitter, a może nude? Paznokcie krótkie, migdałki, a może długie i szpiczaste? Podpowiadamy, jaki manikiur jest najbardziej na czasie latem 2019. Wybierz swój!

Modny manikiur na lato 2019

Zacznijmy od długości płytki - może być dowolna! Modne są krótkie paznokcie (nasz typ!), nieco dłuższe, o kształcie migdała i bardzo długie, ostro zakończone w szpic lub… kwadratowe jak w latach 90. - to nowość! Wśród kolorów też można wybierać. Najciekawszą nowością są paznokcie brokatowe, skrzące złotem, ale jasne, z efektem glitter na nagiej lub tylko pociągniętej lakierem do frencza płytce. To nasz wybór na całe lato! Jest praktyczny, bo mniej widać odpryski, i pięknie wygląda z bladymi, i z opalonymi dłońmi. Poza tym modne są neony, wzorki, nude, a nawet… mani jak galaretka. Znajdź swoją inspirację w naszej galerii!