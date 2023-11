1 z 5

Na początku marca świat obiegła elektryzująca wiadomość – Małgorzata Socha spodziewa się trzeciego dziecka. A że mamy do czynienia z Małgorzatą Sochą, nikogo nie powinno dziwić, że stylizacje aktorki są zupełnie nową interpretacją pojęcia „ciążowy strój".

Więcej: Małgorzata Socha w sukience z sieciówki za 59 złotych. Nadal możecie ją kupić!

No dobra, może w tym przypadku „stylizacja" to odrobinę górnolotne określenie. Ale bez wątpienia czerwona bluzosukienka, którą Socha właśnie pokazała na Instagramie jest super i bardzo jej teraz potrzebujemy.

Więcej: Małgosia Socha pokazała zdjęcie z mamą. Fani są pod wrażeniem... opisu fotografii!

Dobra wiadomość – sprzedaje ją polska marka, a jej cena pozytywnie was zaskoczy. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

Więcej: Niedawno urodziła córeczkę, a już jest na diecie! Co na to fani?