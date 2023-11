Co najlepiej ubrać na plażę? Problemu tego nie miała ostatnio Małgorzata Socha, która udostępniła zdjęcie w letniej sukience na swoim Instagramie. Aktorka postawiła na krótką i luźną kreację, która jest hitem kilku ostatnich sezonów. Wyglądała w niej bardzo kobieco i stylowo, choć widać jej strój kąpielowy! Zobaczcie, co Małgosia Socha poleca na plażę. My jesteśmy zachwyceni jej wyborem.

Reklama

Gdzie kupić plażową sukienkę?

Tegoroczne wakacje Małgorzata Socha spędzała nad polskim morzem. Aktorka pochwaliła się zdjęciami z wakacji na swoim Instagamie. Ostatnia fotografia z plaży najbardziej przypadła fanom do gustu. Dlaczego? 39-latka zdecydowała się ubrać sukienkę od Bizuu i odsłonić swoje zgrabne nogi.

To urokliwa sukienka, w której z pewnością poczujesz się bardzo komfortowo i szykownie. Zaprojektowana z myślą o wakacyjnych wojażach i długich spacerach po plaży. Transparentna koronka nadaje jej lekkości, która w letnie dni jest dla nas nieoceniona - czytamy na stronie producenta.

instagram

Jeden z internautów stwierdził, że sukienka Małgosi jest tylko "dla bogaczy". Ile kosztuje plażowa kreacja? Jej cena wynosi dokładnie 690 złotych. Jak czytamy na Instagramie sklepu model dostępny jest jeszcze w kilku wybranych butikach stacjonarnych. Plażową sukienkę kupimy m.in. w Gdyni, Poznaniu czy we Wrocławiu.

Czy za tak dużą cenę plażową sukienkę można ubrać gdzieś jeszcze? Oczywiście! Można w niej wyjść na miasto, do klubu czy do restauracji, ale należy pamiętać, aby zakryć prześwity. Stanik można zasłonić krótkim topem na ramiączka w dowolnym kolorze, a majtki długimi spodniami lub krótkimi shortami.

Jeśli chodzi o buty, to do plażowej sukienki można ubrać kowbojki czy trampki. Style można miksować i nie trzeba bać się wyraźnych dodatków.

A jak Tobie podoba się sukienka od Bizuu?

bizuu/sklep

Małgosia Socha na plaży.

Instagram