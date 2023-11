1 z 5

W tym roku wśród gwiazd zapanował prawdziwy baby boom! Od księżnej Kate, Pippy Middleton czy Evy Longorii aż po Marinę, Edytę Pazurę i Weronikę Rosati, w 2018 roku panuje zdecydowany wyż demograficzny wśród gwiazdy.

Więcej: „To była nasza komedia dekady”. Małgorzata Socha świętuje 10. rocznicę ślubu!

Jedną ze sław, które w tym roku zdecydowały się na powiększenie rodziny jest Małgorzata Socha. W połowie marca aktorka potwierdziła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Socha już po raz trzeci zostanie mamą dziewczynki. Aktorka wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim mają już czteroletnią Zosię i urodzoną w zeszłym roku Basię.

Więcej: Małgorzata Socha w poruszających słowach pożegnała swojego ojca

Ale dla uwielbiającej modę Sochy ten okres to także dobra okazja żeby zadać szyku w ciążowej kreacji! Aktorkę sfotografowano na spacerze po Warszawie we wzorzystej sukience polskiej marki! Jakiej? Ile kosztowała? W naszej galerii dowiecie się wszystkiego co musicie wiedzieć!

Więcej: Wzruszające wyznanie Małgorzaty Sochy o nieuleczalnej chorobie ojca!