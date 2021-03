Trendy wiosna 2021. Fanki oszalały na punkcie nowej sukienki Małgorzaty Kożuchowskiej. Kupiła ją w sieciówce za 100 złotych

Małgorzata Kożuchowska opublikowała na Instagramie zdjęcie w nowej stylizacji i skradła serca swoich fanek! Boska sukienka o ponadczasowym wzorze w grochy to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W tym modelu każda kobieta będzie wyglądała świetnie. Mamy dla Was dobrą wiadomość, bo sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej nie kosztuje fortuny, ale można ją kupić w sklepie internetowym Bonprix. Zobaczcie, ile kosztuje ten model...

Małgorzata Kożuchowska w ultra kobiecej sukience z Bonprix za 134,90 zł

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najlepiej ubranych gwiazd, której stylem inspiruje się tysiące kobiet. Teraz gwiazda zaskoczyła swoją nową stylizacją, którą kupimy w sieciówce za 134,90 zł. Kobieca sukienka w groszki z kołnierzykiem i wiązaniem w pasie idealnie sprawdzi się zarówno do szpilek, sandałów, klapek, trampek czy sneakersów. To model, który zdecydowanie warto mieć w swojej szafie - jest ponadczasowy i pasuje na wiele okazji.

Są takie trendy w modzie, które nigdy nie przeminą! Jednym z nich są "kropki" albo inaczej "polka dot" 😊 Czy wiecie, że nazwa ta pochodzi właśnie od Polski, a dokładnie od polskich emigrantek, które w XIX w. w USA tworzyły folkowe zespoły taneczne i właśnie ten wzór wykorzystywały na swoich kostiumach? Człowiek uczy się czegoś nowego każdego dnia 😁 - napisała Małgorzata Kożuchowska pod zdjęciem w pięknej sukience w grochy.

Fanki aktorki zakochały się w tym modelu i piszą, że też kochają nosić grochy:

Nigdy nie miałam groszków na sukience 😮 ale czas to chyba zmienić kiedy widzę jak się pięknie prezentują u Pani Mam identyczną sukienkę i faktycznie za każdym razem zakładam jakby była nowa Deseń ponadczasowy 👌 Pięknie Pani wygląda w tych kropeczkach 😍😍👌😊

Małgorzata Kożuchowska wygląda w sukience w groszki doskonale! Nic dziwnego, że przekonuje inne kobiety do noszenia tego wzoru.

Sukienka w grochy marki Bonprix jest dostępna w rozmiarach od 36 do 52 i kosztuje 134,90 zł.

Skusicie się na ten model?