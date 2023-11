1 z 6

Małgorzata Kożuchowska pojawiła się na premierze filmu "7 uczuć". Aktorka, jak zwykle, zachwyciła swoją stylizacją. W końcu jest uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Kożuchowska zazwyczaj stawia na klasyczną elegancję, tym razem jednak zdecydowała się na bardziej ekstrawagancki look z asymetryczną spódnicą w roli głównej.

Zestaw gwiazdy to projekt Magdy Butrym i w całości jest dostępny w sklepie projektantki. Swoją stylizację Kożuchowska umieściła na instagramie. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Jak się okazuje ten look przypadł do gustu fanom aktorki.

Zobacz: Małgorzata Kożuchowska będzie babcią? Aktorka potwierdziła informację!

W galerii znajdziecie poszczególne elementy stylizacji Małgorzaty Kożuchowskiej. Cena oryginalnego zestawu to koszt ok. 9 tyś. zł. Znaleźliśmy podobne, asymetryczne spódnice w Zarze, a ich ceny nie zrujnują nam kieszeni. Zaczynają się już od 109 zł!

Podoba Wam się aktorka cała w czerni?