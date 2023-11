1 z 4

Małgorzata Kożuchowska uchodzi za ikonę mody. Jej stylizacje są zawsze bardzo przemyślane i pasują do danej okazji. Zazwyczaj aktorka stawia na eleganckie sukienki lub garnitury, które podkreślają jej kobiece kształty. Na co dzień jednak gwiazda ceni sobie wygodę. Szczególnie wtedy, gdy spędza czas z synkiem. Małgorzata Kożuchowska postanowiła zabrać go ostatnio do Zakopanego, gdzie całą rodziną spędzali święta. Gwiazda "Rodzinki.pl" pochwaliła się zdjęciem z tego wypadu. Naszą uwagę zwróciła jej niezwykle modna, luźna stylizacja. Małgorzata Kożuchowska postawiła na bluzę polskiej marki. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się, gdzie i za ile możecie ją kupić!

