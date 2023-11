4 z 5

Choć jej zestaw jest minimalistyczny i elegancki to ubrania, które Małgorzata wybrała są z naprawdę najwyższej półki. Zacznijmy od dołu. Czarn czółenka aktorki z zaostrzonymi noskami to projekt włoskiej marki Dsquared2. Chociaż ten model jest już wyprzedany, to ceny pozostałych par sugerują, że buty gwiazdy kosztowały ok. 2000 zł.