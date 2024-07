Nie można również zapomnieć o wymodelowaniu brwi. Jak to zrobić?

Idealne brwi to podstawa nieskazitelnego makijażu. Do ich podkreślenia zastosowałam kryjący, wodoodporny żel w czekoladowym odcieniu. Najłatwiej jest zaaplikować go ściętym, twardym pędzelkiem.