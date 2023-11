Reklama

Jeśli istnieje jeden produkt do makijażu, bez którego egzystencja jest dosłownie niemożliwa – bez wahania wybralibyśmy rozświetlacz. Lśniąca, rozświetlona cera przepełniona blaskiem to aspiracyjny wygląd – i żaden inny produkt nie zapewni wam równie diametralnej, dramatycznej zmiany wizerunku co odpowiednio zastosowany highlighter w sztyfcie bądź kompakcie.

Z okazji sezonu studniówkowego – ale i karnawału i tak naprawdę zupełnie codziennych sytuacji, w których chcecie wyglądać doskonale – wybraliśmy dla was 10 najlepszych produktów rozświetlających.

Nude by Nature

Rozświetlacz w sztyfcie Touch of Glow, 119 zł / Douglas

Nude by Nature

Rozświetlacz w kompakcie odbijający światło Sheer Light, 119 zł / Douglas

Avon

Kremowy rozświetlacz w sztyfcie, 45 zł

Oriflame

Krem rozświetlający The One, 37,90 zł

Eveline Cosmetics

Kremowy rozświetlacz do twarzy Cream Face Illuminator, 13,85 zł

Bell

Rozświetlacz w kompakcie Secretale Nude Illuminating Skin Powder, 14,99 zł

Bell

Rozświetlacz w sztyfcie HYPOAllergenic Illuminating Stick, 24,99 zł

Make Up For Ever

Płynny żel rozświetlający Star Lit Liquid (na zdjęciu odcień Arctic Whitegold), 139 zł

Guerlain

Rozświetlająca baza z płatkami 24k złota, 305 zł

Zoeva

Rozświetlacz w żelu Strobe Gel (na zdjęciu odcień Aureole), 59 zł