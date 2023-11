1 z 5

Uwaga – ważna wiadomość. Do panteonu gwiazd, dla których ciąża jest doskonałą okazją do rozwinięcia swojego osobistego stylu (Anno Lewandowska, Natalio Siwiec i Małgorzato Socho, wiecie że to o was) dołączyła właśnie Magda Mołek.

Nie żeby była to jakakolwiek niespodzianka – dziennikarka „Dzień Dobry TVN" w sumie zawsze miała swój własny styl – oscylujący gdzieś między paryską nonszalancją a angielskim ekscentryzmem – którego konsekwentnie się trzymała.

Tym bardziej jesteśmy ciekawi żeby zobaczyć, w którym kierunku podąży ciążowy styl dziennikarki. Teraz nadarza się doskonała okazja żeby się przekonać – Magda Mołek właśnie została sfotografowana w stylizacji, która:

a) jest idealna na wczesną wiosnę

b) jest w trendzie na nowy sezon

c) jest doskonała dla kobiet w ciąży

Zaciekawieni? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie widzieć.