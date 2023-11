2 z 5

Magda Gessler przyzwyczaiła nas do bardzo spójnego stylu. Restauratorka zazwyczaj buduje swój look zakładając wzorzystą, luźną tunikę i dobierając do niej multum dodatków i akcesoriów na zasadzie kontrastu. Jak byśmy nazwali jej look? Kolorowy ptak, bardzo w stylu Gucci Alessandro Michele.