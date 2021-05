Magda Gessler pokazała najgorszą fryzurę w życiu! Po lokach ani śladu

Królowa TVNiu jest tylko jedna i od kilku lat jest nią Magda Gessler. Restauratorka wzbudza zainteresowanie wszędzie gdzie tylko się pojawi. Instagram także należy do niej. Każde zdjęcie wzbudza niemałe emocje, tym bardziej jeśli pokazuje zdjęcie sprzed lat, gdzie... nie ma loków! Magda Gessler bez burzy loków? Tak to możliwe! Od 2010 roku robi karierę w TVN-ie. Pokochały ją miliony Polaków i z wielką nadzieją jest zapraszana do restauracji, by przeprowadzać rewolucje. Wcześniej nie była aż tak znana, a przede wszystkim tak charakterystyczna. Show-biznes ewidentnie ją zmienił, a jej znakiem rozpoznawczym jest piskliwy głos i burza loków! W pewnym momencie kariery Magda zrozumiała, żeby utrzymać swoją topową pozycję, musi założyć konto na Instagramie. Tak się stało, lajki się sypią, Magda prowokuje do aktywności pod zdjęciami, a co więcej... sama wdaje się często w dyskusje, nokautując niektórych hejterów. Wczoraj opublikowała post z kategorii - wspomnienia. Zdjęcie przedstawia Gessler z przeszłości, w prostych włosach i bez tony makijażu. Opinie fanów są podzielone: Pani Magdo w prostych wygląda pani jak nastolatka 😜😘😘😘 Woooow ! To naprawdę Pani ???? Nie do poznania w prostych włosach 👀 jedyne po czym mogłabym Panią rozpoznać. to po głosie 😉 W lokach o wiele, wiele lepiej. :* Burza pięknych blond loków to Pani znak rozpoznawczy 😍👌 A Wam Magda Gessler w jakiej wersji podoba się bardziej? Polecamy: Wieczór panieński Joanny Krupy! Tańce, napoje i szalony taniec Magdy Gessler! Królowa TVNu?