Niesamowita scenografa magicznego ogrodu, a w nim przechadzające się modelki niczym stylowe ogrodniczki, to najnowszy pokaz Diora na wiosnę-lato 2020! Projektantka Maria Grazia Chiuri stworzyła kolekcję, która jest prawdziwym manifestem środowiskowym. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Reklama

Najnowszy pokaz Christiana Diora wiosna-lato 2020

Christian Dior jako jeden z najważniejszych paryskich domów mody odniósł się do aktualnej sytuacji ochrony środowiska na świecie. Za scenografię pokazu wiosna-lato 2020 posłużył las, w którym stanęło 164 drzew. Zostaną one posadzone w różnych częściach Paryża, a wszystkie elementy dekoracji poddane będą recyklingowi. W ramach wszechobecnej mody na zero waste na wybieg powróciły nowe wersje sukienki Miss Dior zaprojektowanej w 1948 roku przez samego Mistrza. Natura i jej piękno były motywem przewodnim niesamowitych kreacji, które można było podziwiać na wybiegu. Słomkowe kapelusze, sandały z rafii, szorty na szelki, kombinezony, zwiewne haftowane tiule oraz podkreślone w talii sukienki zostały zaprezentowane przez modelki, które przypominały przechadzające się po magicznym ogrodzie prawdziwe stylowe ogrodniczki.

Reklama

W naszej galerii zobaczcie zdjęcia z najnowszego pokazu Christiana Diora wiosna-lato 2020!