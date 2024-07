Trudno przejść obojętnie obok nowej kolekcji luksusowej biżuterii Haute Joaillerie - DIOR et d'Opales! Opal - będący motywem przewodnim linii - jest ulubionym kamieniem szlachetnym Victoire de Castellane - dyrektor kreatywnej działu biżuterii Dior.

Opal to bardzo poetycki kamień. Jest niczym zaproszenie do wkroczenia do baśni, do doświadczania magii. Kiedy patrzę na opal mam wrażenie, że widzę ziemię z daleka, oceany, archipelagi, odbicia gwiazd w oceanicznych falach...