Za oknem jesień w pełni, czas skompletować odpowiednią garderobę dla wszystkich stylowych mężczyzn! Jakie trendy wybrać w tym sezonie? Skąd czerpać inspirację? Zobacz co proponuje wielki pasjonat mody, znany modowy bloger i influencer Lukebook.pl. Największe hity jesieni 2019/2020 dla wszystkich prawdziwych fashionistów!

Lukebook.pl w trzech najgorętszych jesiennych stylizacjach

W ciągu ostatnich lat moda męska przeszłą niesamowitą zmianę - nudne marynarki i szare swetry chowamy na dno szafy, teraz ogranicza nas tylko wyobraźnia. Lukebook.pl to prawdziwa kopalnia pomysłów na męskie stylizacje. Na mediach społecznościowych umieszcza zdjęcia swoich wyszukanych looków, a fani zachwycają się ubraniami i dodatkami, które perfekcyjnie ze sobą zestawia. Co wybrać na spacer? Do pracy w biurze czy kolację z przyjaciółmi? Jak zestawić marynarkę z golfem? Jaki nosić płaszcz i jakie dobrać dodatki? Poniżej zobaczcie sami, że moda męska to prawdziwe pole do popisu nie tylko dla fanów mody!

Przed wami trzy stylizacje Lukebook.pl - zobaczcie jakie ubrania i dodatki proponuje oraz jakie trendy w modzie męskiej warto wybrać na jesień-zimę 2019/2020! Poniżej zobacz jak wykorzystać je w codziennych stylizacjach.

Instagram

granatowa marynarka 799,99 zł - PAKO LORENTE

golf-149,99 zł- PAKO LORENTE

beżowy płaszcz 1299,99 zł- PAKO LORENTE

jeansy - 199 zł ZARA

skarpety- 29,90 zł, ZARA

buty 469 zł-KAZAR

zegarek- 2495 zł-BULOVA/TIMETREND

Golf-to podstawa jesiennej garderoby zarówno w modzie damskiej jak i męskiej. Praktyczny, ciepły i bardzo stylowy! Jak go nosić? Lukebook.pl proponuje zestawić go z najmodniejszą w tym sezonie marynarką w kratę i ciemnymi dżinsami. Eleganckie dodatki w postaci klasycznych okularów, dużego zegarka na metalowej bransolecie i brązowych pantofli to wymarzona stylizacja dla wszystkich panów, którzy szukają mniej formalnej klasyki z odrobiną luzu!

Instagram

marynarka- 1199,99 zł PAKO LORENTE

spodnie-599,99 zł PAKO LORENT

płaszcz-999,99 zł PAKO LORENTE

skarpety- 29,90 zł ZARA

buty-299 zł ZARA

zegarek- 2495 zł BULOVA/TIMETREND

Dobrze dobrany garnitur musi znaleźć się w szafie każdego mężczyzny. W tym sezonie warto postawić na perfekcyjnie skrojony garnitur w delikatną kratkę, który z pewnością sprawdzi się zarówno do biura, jak i na bardziej formalne imprezy. Dla prawdziwych koneserów mody Lukebook.pl proponuje elegancki płaszcz w czarno białą pepitkę. Charakteru całości dodadzą kolorowe dodatki w postaci skarpetek. My jesteśmy zachwyceni tym zestawem. A wam jak się podoba?

Instagram

marynarka-599,99 zł-PAKO LORENTE

koszula-249,99 zł PAKO LORENTE

spodnie- 249,99 zł PAKO LORENTE

okulary- TOM FORD

mokasyny- KARL LAGERFELD

zegarek-2495 zł BULOVA/TIMETREND

Jesienny spacer, biznesowe spotkanie a może randka? Klasyczna koszula w paski przyda się na każdą z tych okazji. Kto powiedział, że paski gryzą się z kratą? Wystarczy spojrzeć - dopasowana jednorzędowa marynarka w szeroką kratę idealnie komponuje się z koszulą w prążki. Wąskie ciemne spodnie i stylowe mokasyny podkręcą całość stylizacji, ale również sprawią, że sylwetka nie straci proporcji! Skusicie się na taki look?