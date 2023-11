4 z 6

Pudsey jest oficjalną maskotką projektu „Children in Need' (dzieci w potrzebie) organizowanym przez brytyjską telewizję publiczną BBC. Poza samym misiem, którą stworzyli LV i Supreme, marki takie jak Gucci, Fendi, Miu Miu, Prada i Burberry również dołączyły do kampanii charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci i zaprojektowały opaski z uszami misia w klasycznej kratce Burberry, z „eFkami" Fendi czy diamentami od Miu Miu.